Principe Filippo confessa: dubbi prima di sposare la regina Elisabetta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Secondo quanto sostenuto in un nuovo libro della biografa reale Ingrid Seward, lo storico marito della sovrana, pochi giorni prima di sposarla, sarebbe stato assalito da ansie e paure e sarebbe andato in Cornovaglia a trovare una sua carissima amica scrittrice. «Pieno di dubbi». Così la biografa reale Ingrid Seward descrive il Principe Filippo rispetto al royal wedding, prima che sposasse la regina Elisabetta II. Nel suo nuovo libro

Secondo le ultimissime indiscrezioni, che stanno facendo il giro del mondo, la regina Elisabetta e il Principe Filippo hanno un’abitudine davvero speciale. Si tratta di un qualcosa che fanno ogni gior ...

Bastano questi pochi aggettivi per descrivere la personalità in apparenza “marmorea” del principe Filippo. Grande amore della regina Elisabetta da tutta una vita, consorte regale abituato e forse ...

