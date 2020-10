Potere di coprifuoco ai sindaci. Cosa prevede il nuovo dpcm anti-Covid (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "Il provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo scongiurare un nuovo lockdown. No ad una nuova battuta d'arresto" per la nostra economia. Ed ancora: "La curva del contagio è preoccupante, i numeri sono seri, c'era l'urgenza di intervenire. La situazione è critica. Il governo c'è ma ognuno deve fare la propria parte mantenendo un atteggiamento di responsabilità e rispettando le precauzioni". Il premier Giuseppe Conte, al termine di una giornata di fitte riunioni si presenta in conferenza stampa per illustrare il nuovo dpcm. Dopo un confronto con le regioni e gli enti locali che hanno criticato l'atteggiamento di chiusura del ministro dell'Istruzione Azzolina sulla didattica a distanza e sulla possibilità di ... Leggi su agi (Di lunedì 19 ottobre 2020) AGI - "Il provvedimento dovrà consentirci di affrontare la nuova ondata. Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo scongiurare unlockdown. No ad una nuova battuta d'arresto" per la nostra economia. Ed ancora: "La curva del contagio è preoccupante, i numeri sono seri, c'era l'urgenza di intervenire. La situazione è critica. Il governo c'è ma ognuno deve fare la propria parte mantenendo un atteggiamento di responsabilità e rispettando le precauzioni". Il premier Giuseppe Conte, al termine di una giornata di fitte riunioni si presenta in conferenza stampa per illustrare il. Dopo un confronto con le regioni e gli enti locali che hanno criticato l'atteggiamento di chiusura del ministro dell'Istruzione Azzolina sulla didattica a distanza e sulla possibilità di ...

