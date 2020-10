Phil Collins, la moglie lo lascia con un messaggio: «Ho trovato un altro uomo» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Era l’estate del 2008 quando Phil Collins finì sulle prime pagine di tutti i giornali a causa del suo divorzio da 25 milioni di sterline con Orianne Cevey, la separazione più cara – all’epoca – mai capitata ad una star britannica. Oggi, dodici anni dopo quell’accordo-record, il musicista britannico torna sotto i riflettori per un’altra vicissitudine privata, legata anche stavolta alla storica compagna. Leggi su vanityfair (Di lunedì 19 ottobre 2020) Era l’estate del 2008 quando Phil Collins finì sulle prime pagine di tutti i giornali a causa del suo divorzio da 25 milioni di sterline con Orianne Cevey, la separazione più cara – all’epoca – mai capitata ad una star britannica. Oggi, dodici anni dopo quell’accordo-record, il musicista britannico torna sotto i riflettori per un’altra vicissitudine privata, legata anche stavolta alla storica compagna.

Ultime Notizie dalla rete : Phil Collins Phil Collins, la moglie lo lascia con un messaggio: «Ho trovato un altro uomo» Vanity Fair.it Quando Steve Hackett lasciò i Genesis

Steve Hackett era entrato nel gruppo nel 1971 partecipando alle registrazioni del terzo album dei Genesis "Nursey Cryme" e si sentiva sempre più frustrato dalla stasi creativa della band inglese, tant ...

Emily in Paris, in testa su Netflix, Francia lo critica

La protagonista Lily Collins, figlia di Phil Collins e Jill Tavelman (i genitori si sono separati quando era una bambina e ha sempre vissuto con la mamma prima di spiccare il volo) ha già una discreta ...

