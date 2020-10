PagoPa, come funziona la piattaforma per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni e quanto si paga per le commissioni (Di lunedì 19 ottobre 2020) pagamento che effettui, commissione che paghi. Poco importa che si tratti di versamenti fatti verso le amministrazioni per tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli o denaro da trasferire ad aziende parastatali, scuole, università o Asl. Dietro ad ogni pagamento c’è un costo per il cittadino che spesso è ben nascosto e che va a vantaggio di banche, Poste o sistemi tipo Sisal o Paypal. “Per non parlare del fatto che i meccanismi per effettuare i pagamenti sono spesso anche assai complessi per il cittadino comune”, evidenziano dal Movimento dei consumatori che ha in corso uno studio sul tema. E pensare che il governo pensava di risolvere tutto via PagoPa che è la piattaforma per i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020)mento che effettui, commissione che paghi. Poco importa che si tratti di versamenti fatti verso leper tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli o denaro da trasferire ad aziende parastatali, scuole, università o Asl. Dietro ad ognimento c’è un costo per il cittadino che spesso è ben nascosto e che va a vantaggio di banche, Poste o sistemi tipo Sisal o Paypal. “Per non parlare del fatto che i meccanismi per effettuare isono spesso anche assai complessi per il cittadino comune”, evidenziano dal Movimento dei consumatori che ha in corso uno studio sul tema. E pensare che il governo pensava di risolvere tutto viache è laper i ...

Per i consumatori, PagoPA sembra l’ennesimo regalo alle banche con la creazione ... Prova ne è il fatto che persino sistemi come quello dell’Inps hanno subito pesanti attacchi informatici che ancora ...

Ozieri, attivo il “PagoPa” per i pagamenti a distanza

In servizio elettronico rende più semplici le operazioni verso l’amministrazione Con l’accesso autenticato è possibile anche controllare la posizione debitoria ...

