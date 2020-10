Myriam Catania e Barbara D’Urso è un festival di gonne corte e gambe scosciate – FOTO

Leggi su yeslife

(Di lunedì 19 ottobre 2020)D’Urso instancabile, la domenica è il suo giorno con “Domenica Live” e “Live – Non e la D’Urso”. In studio tantissimi personaggi, lei bellissima Visualizza questo post su Instagram Ed anche oggi a Cologno c è il sole 🌞#happy #colcuore❤️ Un post condiviso dad’Urso (@carmelitadurso) in data: 17 Ott 2020 … L'articoloD’Urso è undiproviene da YesLife.it.