LIVE Non è La D'Urso: Iconize si scusa ma cambia versione, niente surgelati ma auto-lesionismo (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ha fatto discutere la blogosfera l'imbarazzante storia di Iconize e della sua finta denuncia di percosse dovute alla sua omosessualità. Il ragazzo aveva raccontato di esser stato picchiato per strada in quanto gay, ricevendo così in poco tempo la solidarietà di utenti e star del web, esponenti di lustro del mondo LGBT, attivisti e persino una ospitata "choc" da Barbara D'Urso per raccontare quanto accaduto "in esclusiva". Peccato però che questa esclusiva fosse farlocca.Dopo le accuse mosse dalla sua (ex) amica Soleil Sorge e da un terzo amico in comune tirato in ballo a Domenica LIVE, Marco Ferrero aka Iconize ha dovuto vuotare il sacco e ammettere che l'aggressione subita era in realtà tutta una messa in scena. La D'Urso, sentitasi presa in giro, lo ...

