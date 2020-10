Lazio, obiettivo Champions League: si aspetta l’esito dei tamponi (Di lunedì 19 ottobre 2020) In vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, i giocatori della Lazo si sono sottoposti ad un giro di tamponi. La Lazio continua la vorare in vista del debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund all’Olimpico. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti nella giornata di ieri hanno seguito il protocollo UEFA sottoponendosi ad un giro di tamponi i cui risultati sono previsti nella giornata di oggi. Per tutte le notizie sulla Juventus vai su Lazionews24.com Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) In vista della sfida dicontro il Borussia Dortmund, i giocatori della Lazo si sono sottoposti ad un giro di. Lacontinua la vorare in vista del debutto incontro il Borussia Dortmund all’Olimpico. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti nella giornata di ieri hanno seguito il protocollo UEFA sottoponendosi ad un giro dii cui risultati sono previsti nella giornata di oggi. Per tutte le notizie sulla Juventus vai sunews24.com Leggi su Calcionews24.com

RadioSportiva : ?? Giuseppe #Tassi: '#Lazio? Sconcertante lo smarrimento. Da dopo il lockdown ha perso il filo. La tensione emotiva… - Daniele64181695 : @Pino00895828 @Solo_La_Lazio Appunto lui facesse il presidente della salernitana è la sia dimensione. Serie b con… - IvanRuggy : @_Vinch_ Sempre piedi per terra comunque, è un segnale forte ma per me l'obiettivo resta fare più punti possibili n… - AcCucchi : @CucchiRiccardo Lo dissi tempo fa in risposta ad un suo garbato e sempre obiettivo commento :se non maturano quei 2… - sportli26181512 : Inter, esame Derby: Conte si affida a Lukaku e Lautaro Martinez. Le news: L'Inter si avvicina al Derby con l'obiett… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio obiettivo Calciomercato Lazio, obiettivo Callejon. Nel mirino anche Hoedt e Vazquez. Le news del 22 settembre Sport Fanpage Lazio, obiettivo Champions League: si aspetta l’esito dei tamponi

La Lazio continua la vorare in vista del debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund all’Olimpico. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti nella giornata di ieri hanno seguito il ...

Sampdoria, questo gruppo non teme nessuno. Atalanta prossimo obiettivo

Sampdoria Lazio le pagelle dei quotidiani. CORRIERE DELLO SPORT. Strakosha 6; Patric 5; Hoedt 5; Acerbi 6; Parolo 5; Milinkovic 5,5; Leiva 4,5; Luis Alberto 4,5; Anderson 4; Correa 5; Caicedo 4,5. LA ...

La Lazio continua la vorare in vista del debutto in Champions League contro il Borussia Dortmund all’Olimpico. Come riporta Il Messaggero, i biancocelesti nella giornata di ieri hanno seguito il ...Sampdoria Lazio le pagelle dei quotidiani. CORRIERE DELLO SPORT. Strakosha 6; Patric 5; Hoedt 5; Acerbi 6; Parolo 5; Milinkovic 5,5; Leiva 4,5; Luis Alberto 4,5; Anderson 4; Correa 5; Caicedo 4,5. LA ...