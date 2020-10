Lazio-Borussia Dortmund | Immobile | “Ecco che match mi aspetto | la mia su Haaland e Muriqi”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Siamo alla vigilia di una delle partite più significative per Ciro. Non una partita come le altre per l'attaccante dellae della Nazionale italiana che, sei anni fa, vestiva proprio la maglia del, squadra che affronterà domani in Champions League: "Non ho parlato con nessuno ma sono felice di rivedere qualche ex compagno e membri dello staff, sarà una gara tosta ma è bello esordire in questa competizione con una squadra così. Siamo consapevoli della nostra forza, l’unione e la voglia di fare risultato ci contraddistinguono. A Genova eravamo tristi per risultato ma siamo pronti e fiduciosi e emozionati per esordio in Champions. Lo volevamo da tempo, testa non è più a Marassi. Le critiche sono giuste, ma siamo fiduciosi", ha ...