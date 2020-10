Koller: “Borussia e Lazio passeranno entrambe il girone di Champions” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Jan Koller, ex attaccante ed attuale ambasciatore del Borussia Dortmund, ha parlato a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale in merito alla gara di domani tra i tedeschi e la Lazio, che aprirà il cammino in Champions delle due squadre. Queste le parole di Koller: “Sarà una partita molto equilibrata, si affrontano le due squadre favorite a passare il turno e quindi vedremo un match ad alti contenuti tecnici. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio del turno da parte delle squadre di Inzaghi e Favre. Immobile? Ciro è un attaccante straordinario, alla Lazio ha trovato un ambiente adeguato, che lo supporta e lo stimola. Quando venne da noi al Borussia pagò l’annata negativa della squadra che a fine girone di andata era ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 ottobre 2020) Jan, ex attaccante ed attuale ambasciatore del Borussia Dortmund, ha parlato a S.S.Agenzia Ufficiale in merito alla gara di domani tra i tedeschi e la, che aprirà il cammino in Champions delle due squadre. Queste le parole di: “Sarà una partita molto equilibrata, si affrontano le due squadre favorite a passare il turno e quindi vedremo un match ad alti contenuti tecnici. Zenit e Club Brugge non vanno sottovalutate, ma mi aspetto il passaggio del turno da parte delle squadre di Inzaghi e Favre. Immobile? Ciro è un attaccante straordinario, allaha trovato un ambiente adeguato, che lo supporta e lo stimola. Quando venne da noi al Borussia pagò l’annata negativa della squadra che a finedi andata era ...

