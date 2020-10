Juventus-Napoli, Grassani: “La corte d’appello ribalterà tutto” (Di lunedì 19 ottobre 2020) A quasi una settimana dalla decisione del giudice sportivo Mastandrea si torna a parlare di Juventus-Napoli. Il verdetto che vede assegnato il 3-0 a tavolino in favore della Juve e un punto di penalizzazione per i partenopei ha acceso i toni della tifoseria campana. Sulla vicenda torna a parla l’avvocato del Napoli, Mattia Grassani. Ai microfoni della radio napoletana Radio Kiss Kiss Napoli ha dichiarato: “Confermo che questa è la prima volta che ci confrontiamo coi media. Definirei la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. La corte d’appello accoglierà il ricorso del Napoli e ribalterà la sentenza“. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) A quasi una settimana dalla decisione del giudice sportivo Mastandrea si torna a parlare di. Il verdetto che vede assegnato il 3-0 a tavolino in favore della Juve e un punto di penalizzazione per i partenopei ha acceso i toni della tifoseria campana. Sulla vicenda torna a parla l’avvocato del, Mattia. Ai microfoni della radio napoletana Radio Kiss Kissha dichiarato: “Confermo che questa è la prima volta che ci confrontiamo coi media. Definirei la sentenza erronea, infondata e meritevole di riforma in secondo grado. Occorre fare chiarezza sui tempi. Lad’appello accoglierà il ricorso dele ribalterà la sentenza“. LEGGI ANCHE: Calciomercato ...

ADeLaurentiis : Grandissimo Napoli! Che peccato non aver potuto incontrare la Juventus a Torino #ADL - chetempochefa : 'Juventus-Napoli? Una sentenza limpida come una scodella di bagna cauda'. @vincenzodeluca a #CTCF da @fabfazio - ZZiliani : È confermato: il Napoli non ha voluto giocare contro la Juventus perchè è fuori forma. #NapoliAtalanta - quertwit : @FrancescoRoma78 Parlo da non juventino, se gli errori che hanno fatto contro la Juventus li avessero fatti contro… - quertwit : @pane_stefano @FrancescoRoma78 Parlo da non juventino, se gli errori che hanno fatto contro la Juventus li avessero… -