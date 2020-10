BreakingItalyNe : RT @leggoit: #covid, il #virus resiste sulla pelle fino a nove ore: cinque volte di più rispetto all'#influenza - leggoit : #covid, il #virus resiste sulla pelle fino a nove ore: cinque volte di più rispetto all'#influenza - nonsembra : RT @ChiaraBottini: La ricerca scientifica dimostra che il virus resiste sulla pelle più di quanto si resista a dialogare con un altro esser… - andrea_picchio : RT @ChiaraBottini: La ricerca scientifica dimostra che il virus resiste sulla pelle più di quanto si resista a dialogare con un altro esser… - AlessandraDylan : RT @ChiaraBottini: La ricerca scientifica dimostra che il virus resiste sulla pelle più di quanto si resista a dialogare con un altro esser… -

Ultime Notizie dalla rete : virus resiste

Il coronavirus resta attivo sulla pelle fino a nove ore . Lo rivela uno studio giapponese che conferma la necessità di lavarsi spesso le mani tra ...Il Sars Cov 2 resiste in media 9.04 ore, quasi cinque volte di più se confrontato con il virus che causa l'influenza A (Aiv). COVID-19: Researchers In Japan Say Coronavirus Can Stay Active On Human ...