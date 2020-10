Grande Fratello Vip, scatta il bacio (per gioco) tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini (video) (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver litigato per scherzo, qualche tempo fa due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono scontrati sul serio. Stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due sono stati buoni amici durante il percorso nella Casa, ma poi qualcosa si è incrinato. Infatti l’influencer, a un certo punto, ha voluto fingere di dichiarare il suo amore verso il commentatore sportivo. Il tutto, però, è finito molto male: una sedia lanciata e frasi infelici sugli omosessuali da parte di Patrizia De Blanck. La situazione, tuttavia, sembra essersi risolta in maniera definitiva nel fine settimana. Ma andiamo subito a scoprire cosa è accaduto in questi ultimi giorni. Il bacio tra Zorzi e Oppini al ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo aver litigato per scherzo, qualche tempo fa due concorrenti delVip si sono scontrati sul serio. Stiamo parlando di. I due sono stati buoni amici durante il percorso nella Casa, ma poi qualcosa si è incrinato. Infatti l’influencer, a un certo punto, ha voluto fingere di dichiarare il suo amore verso il commentatore sportivo. Il tutto, però, è finito molto male: una sedia lanciata e frasi infelici sugli omosessuali da parte di Patrizia De Blanck. La situazione, tuttavia, sembra essersi risolta in maniera definitiva nel fine settimana. Ma andiamo subito a scoprire cosa è accaduto in questi ultimi giorni. Iltraal ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - mvoonliam : RT @eliscrivecose: Ma poi scusatemi ragazzi posso dire che la Gregoraci e questo che c’ha fuori ci hanno frantumato i coglioni sei dentro i… - Nicole55808445 : @NSalimeni @FuoriZelletta @emifreal @GrandeFratello Stimo più una come lei, che è arrivata al Grande Fratello non g… -