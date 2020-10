Galli: “Non vedo morti di fame per le strade, ma morti di Covid negli ospedali” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuove importanti dichiarazioni dell’infettivologo dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano, Massimo Galli. A far rumore è stata in particolare una delle frasi proferite dall’esperto, il quale ha riferito: “Non vedo morti di fame per le strade, ma morti di malattia negli ospedali”. Poi Galli ha proseguito ancora: “Da qui al lockdown credo che ci siano anche possibilità intermedie anche se meno si riesce a fermare il contagio e più si avvicina a questo tipo di scelta. Il lockdown è una cosa drammatica”. Però ha puntualizzato Galli: “Ma allo stesso tempo molto semplice, quando non puoi fare altro allora chiudi tutto. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nuove importanti dichiarazioni dell’infettivologo dell’ospedale ‘Sacco’ di Milano, Massimo. A far rumore è stata in particolare una delle frasi proferite dall’esperto, il quale ha riferito: “Nondiper le, madi malattiaospedali”. Poiha proseguito ancora: “Da qui al lockdown credo che ci siano anche possibilità intermedie anche se meno si riesce a fermare il contagio e più si avvicina a questo tipo di scelta. Il lockdown è una cosa drammatica”. Però ha puntualizzato: “Ma allo stesso tempo molto semplice, quando non puoi fare altro allora chiudi tutto. ...

