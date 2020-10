Formula 1 - Cancellato il GP del Vietnam

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Gli organizzatori del GP delhanno ufficialmente alzato bandiera bianca. Arriva dunque la conferma ufficiale di una notizia che era ormai nellaria da mesi: la gara di Hanoi non si disputerà nel 2020 e restano dubbi anche per il 2021, a causa della forte incertezza legata alla pandemia di coronavirus.Non cera scelta. Quando è stato stilato il nuovo calendario di questanno era stato riservato uno slot proprio per il GP dela novembre, senza però inserirlo tra le gare in programma. Il Covid-19 è un problema serio anche ine gli organizzatori sono stati costretti a rinunciare allorganizzazione della gara: Era lunica opzione disponibile, hanno specificato in un comunicato stampa. Questa è stata una decisione estremamente difficile, ma necessaria. Non possiamo ignorare la pandemia. Il ...