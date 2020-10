Fiorentina | Iachini non rischia | ma è viva la suggestione Sarri

(Di lunedì 19 ottobre 2020) "Commisso è dispiaciuto. Per la squadra, per il risultato, per i tifosi". Daniele Pradè, nel dopo Spezia, ha spiegato qual era l'umore della proprietà. Il presidente viola, alla vigilia, aveva chiesto ...

Italiano rischia usando il coraggio, Iachini no, rischia soltanto la panchina. Lo Spezia riacciuffa una Fiorentina che si butta via C’è chi rischia in campo, con coraggio e chi semplicemente rischia ...L'ex allenatore viola Daniele Carnasciali ha parlato del pareggio tra Spezia e Fiorentina per 2-2: "Il doppio vantaggio dopo quattro minuti ha illuso un po’ tutta la squadra di ...