Festa con 120 invitati, la Guardia di Finanza chiude due ristoranti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Nonostante il Covid in due ristoranti vengono organizzate due feste con oltre 120 invitati. La Guardia di Finanza interviene e chiude tutto. Due ristoranti chiusi e sconcerto generale. Nonostante le norme anti-Covid e l'emergenza in crescita, si sono celebrate due cerimonie con oltre cento invitati. Bacoli (Napoli) è il luogo in cui si è svolta …

