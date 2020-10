Ernesto Celentano Morto di Covid, Medico Contagiato Mentre Curava i Suoi Pazienti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Era stato ricoverato improvvisamente per una settimana, in seguito Ernesto Celentano è deceduto a causa del Coronavirus. L’uomo era stato Contagiato da un paziente Mentre rimuoveva dei punti di sutura, era stato ricoverato per una settimana in gravi condizioni prima di morire. Ernesto Celentano era un noto Medico di base a Secondigliano, nella periferia settentrionale … Leggi su youreduaction (Di lunedì 19 ottobre 2020) Era stato ricoverato improvvisamente per una settimana, in seguitoè deceduto a causa del Coronavirus. L’uomo era statoda un pazienterimuoveva dei punti di sutura, era stato ricoverato per una settimana in gravi condizioni prima di morire.era un notodi base a Secondigliano, nella periferia settentrionale …

