E Susanna Ceccardi resta al Parlamento Europeo (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’aveva detto e l’ha fatto: Susanna Ceccardi resta al Parlamento Europeo e quindi non siederà tra i banchi del Consiglio regionale della Toscana. L’ex candidata del centrodestra alla carica di presidente della Toscana ha esercitato, infatti, nei termini previsti dalla legge l’opzione per il seggio dell’EuroParlamento. L’esponente si è dimessa con una comunicazione ufficiale giovedì scorso dal Consiglio regionale. Oggi al primo punto dei lavori dell’Assemblea regionale, al momento dell’insediamento, ci sarà la surroga. Al posto di Ceccardi entrerà il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi. Qualche giorno fa Susanna Ceccardi ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 ottobre 2020) L’aveva detto e l’ha fatto:ale quindi non siederà tra i banchi del Consiglio regionale della Toscana. L’ex candidata del centrodestra alla carica di presidente della Toscana ha esercitato, infatti, nei termini previsti dalla legge l’opzione per il seggio dell’Euro. L’esponente si è dimessa con una comunicazione ufficiale giovedì scorso dal Consiglio regionale. Oggi al primo punto dei lavori dell’Assemblea regionale, al momento dell’insediamento, ci sarà la surroga. Al posto dientrerà il consigliere di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi. Qualche giorno fa...

