Dpcm antiCovid: scuola, nulla cambia dall`infanzia al primo grado (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Ministero dell`Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota per accompagnare l`attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato ieri. La nota è stata oggetto di una previa interlocuzione con i Sindacati di settore. nulla cambia per la scuola dell`infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Le scuole secondarie di secondo grado potranno invece adottare, in caso di situazioni critiche o di particolare rischio comunicate dalle autorità sanitarie o dagli Enti locali, ulteriori forme di flessibilità della loro organizzazione, incrementando, ad esempio, il ricorso alla Didattica Digitale Integrata.Oppure modulando ulteriormente (rispetto a quanto già disposto da ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il Ministero dell`Istruzione ha inviato oggi ai dirigenti scolastici una nota per accompagnare l`attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri approvato ieri. La nota è stata oggetto di una previa interlocuzione con i Sindacati di settore.per ladell`infanzia, laprimaria e lasecondaria di. Le scuole secondarie di secondopotranno invece adottare, in caso di situazioni critiche o di particolare rischio comunicate dalle autorità sanitarie o dagli Enti locali, ulteriori forme di flessibilità della loro organizzazione, incrementando, ad esempio, il ricorso alla Didattica Digitale Integrata.Oppure modulando ulteriormente (rispetto a quanto già disposto da ...

EllenFormi : (Premessa: non sono di destra) È stata talmente iconica la Meloni con il suo “Benvenuti in Corea del Nord” che ci p… - Mr_Torax : RT @Vitellozzo: #programmichevorrei Tu si que Wales. Gerry Scotti e la sua giuria giudicano i vari DPCM e protocolli anticovid dei vari gov… - Gfbrt : RT @giusi_jose: Non riesco a trovare una logica fino ad ieri convegni e congressi erano organizzati in base alle misure anticovid vorrei ca… - SassiLive : PISCINE A RISCHIO CON IL NUOVO DPCM ANTICOVID, GESTORI LUCANI DI PISCINE SCRIVONO AL GOVERNATORE BARDI - StefaniaMarcone : RT @LegacoopN: ?? Nuove misure #antiCovid Dpcm 18/10 ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm antiCovid Nuovo Dpcm 18 ottobre 2020: scuola, sport e coprifuoco. Ecco cosa cambia in Lombardia/ PDF IL GIORNO Non indossa la mascherina e dice di non averla. Stangata da 400 euro

Sarzana 19 ottobre 2020 - Durante i controlli del sabato sera diretti da un ispettore superiore del commissariato di polizia gli agenti hanno multato per 400 euro un 26enne proven ...

Anzio e Nettuno, sanzionate nel fine settimana tre attività commerciali per il mancato rispetto delle norme antiCovid

ANZIO (attualità) - Tre pub nel mirino dei provvedimenti ilmamilio.it Nel week end appena passato, prima dell'ultimo DPCM, gli uomini della polizia di stato del commissariato di Anzio, hanno effettuat ...

Sarzana 19 ottobre 2020 - Durante i controlli del sabato sera diretti da un ispettore superiore del commissariato di polizia gli agenti hanno multato per 400 euro un 26enne proven ...ANZIO (attualità) - Tre pub nel mirino dei provvedimenti ilmamilio.it Nel week end appena passato, prima dell'ultimo DPCM, gli uomini della polizia di stato del commissariato di Anzio, hanno effettuat ...