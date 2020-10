Donald Trump senza freni: l’attacco a Fauci e “tutti quegli idioti” (Di lunedì 19 ottobre 2020) In una telefonata con il suo team elettorale Donald Trump si è scagliato di nuovo contro il virologo, accusandolo di essere “un disastro”. “La gente è stanca di sentir parlare di coronavirus, di Anthony Fauci e tutti quegli idioti”. Così ha detto Donald Trump al suo staff, senza nascondere la sua crescente impazienza nei confronti … L'articolo Donald Trump senza freni: l’attacco a Fauci e “tutti quegli idioti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 19 ottobre 2020) In una telefonata con il suo team elettoralesi è scagliato di nuovo contro il virologo, accusandolo di essere “un disastro”. “La gente è stanca di sentir parlare di coronavirus, di Anthonye tuttiidioti”. Così ha dettoal suo staff,nascondere la sua crescente impazienza nei confronti … L'articolo: l’attacco ae “tuttiidioti” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

New York, 19 ott 18:44 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato duramente il virologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, definendolo “un disastro” ...

Usa:Kim Kardashian,mi dissero di non andare alla Casa Bianca

La star dei reality ha visitato Donald Trump nello Studio Ovale nel 2018 e la sua pressione sull'amministrazione si è tradotta nella grazia per Alice Johnson, condannata per il possesso di cocaina.

