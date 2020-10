‘Doc – Nelle tue mani’, anticipazioni di giovedì 22 ottobre (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – ‘Doc – Nelle tue mani’ torna in tv e sbanca l’auditel. I primi 2 nuovi episodi della prima stagioni hanno tenuto incollati allo schermo 7.435.000 spettatori, pari al 31.9% di share, superando il record delle puntante andate in onda durante il lockdown. Il medical drama, con protagonista l’affascinante ‘Doc’ Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, è ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, che a seguito di un incidente ha perso 12 anni di memoria. La prima stagione si era interrotta sul più bello, a causa del Coronavirus che ne aveva bloccato le riprese. Poco dopo la fine del lockdown cast e troupe sono però tornati sul set per regalare al pubblico altri 8 episodi, in onda ogni giovedì sera su Rai 1. Leggi su dire (Di lunedì 19 ottobre 2020) ROMA – ‘Doc – Nelle tue mani’ torna in tv e sbanca l’auditel. I primi 2 nuovi episodi della prima stagioni hanno tenuto incollati allo schermo 7.435.000 spettatori, pari al 31.9% di share, superando il record delle puntante andate in onda durante il lockdown. Il medical drama, con protagonista l’affascinante ‘Doc’ Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, è ispirato alla storia vera del medico Pierdante Piccioni, che a seguito di un incidente ha perso 12 anni di memoria. La prima stagione si era interrotta sul più bello, a causa del Coronavirus che ne aveva bloccato le riprese. Poco dopo la fine del lockdown cast e troupe sono però tornati sul set per regalare al pubblico altri 8 episodi, in onda ogni giovedì sera su Rai 1.

