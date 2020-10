Dal Governo solo parole e promesse. Tradito il patto con gli italiani: io faccio il cittadino modello, ma anche tu devi fare lo Stato modello! (Di lunedì 19 ottobre 2020) di Clemente Luciano. Sono mesi che il Governo, per la gestione dell’emergenza Covid, richiama gli italiani a “senso di responsabilità”, alla necessità di “migliorare i comportamenti”, anche in ambito privato e familiare”. Insomma, secondo il Governo, se adesso il numero dei contagi sta risalendo, la colpa sarebbe dei cittadini che non stanno rispettando le “regole”. … Leggi su freeskipper (Di lunedì 19 ottobre 2020) di Clemente Luciano. Sono mesi che il, per la gestione dell’emergenza Covid, richiama glia “senso di responsabilità”, alla necessità di “migliorare i comportamenti”,in ambito privato e familiare”. Insomma, secondo il, se adesso il numero dei contagi sta risalendo, la colpa sarebbe dei cittadini che non stanno rispettando le “regole”. …

