Covid, i nomi dei 179 medici italiani morti nella pandemia incisi su una lapide. Ma la lista si allunga (Di lunedì 19 ottobre 2020) Sono 179 i nomi di medici e odontoiatri morti in Italia durante l'epidemia di Covid-19. In loro onore è stata celebrata domenica 18 ottobre una Messa di commemorazione organizzata dall'Ordine dei ...

