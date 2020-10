Coronavirus Roma | chiusa la scuola dei Vigili del Fuoco a Capannelle

(Di lunedì 19 ottobre 2020) . Si è registrato un focolaio di 8 positivi, altri 32 sono in isolamento L’incubotorna a spaventare la capitale. L’aumento dei contagi sta toccando da vicino anche il Lazio, come Lombardia, Piemonte e Campania. Ad essere colpiti non sono solo i normali cittadini … L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Coronavirus, fiume di gente a Porta Portese. I presidi: 'Scuole chiuse ma mercato 'pro-Covid' aperto?' - repubblica : Coronavirus, macellaio 'positivo' forza l'isolamento e apre il negozio a Latina. I carabinieri lo riportano a casa… - repubblica : Coronavirus, dopo il dpcm scoppia il panico da 'ricrescita': parrucchieri presi d'assalto a Roma. 'Paura del lockdo… - AshleyLLNZH : RT @LTHQItaly: ~•??| #louisinrome è al secondo posto in tendenza su Twitter. In ogni caso vi ricordiamo che la data a Roma è già esistente,… - infoitinterno : Coronavirus: 462 nuovi casi a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Roma

Roma, 19 ott 21:19 - (Agenzia Nova) - La concertazione fra Stato e regioni è fondamentale per vincere la battaglia posta dal coronavirus. Lo ha affermato il ministro per gli Affari europei, Enzo ...Roma, 19 ott 20:50 - (Agenzia Nova) - I sindaci sono l’avamposto dello Stato e come tale devono essere aiutati nel contenimento del Covid-19. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, Enzo ...