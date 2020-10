Coronavirus: in Svizzera 8.737 casi nel fine settimana (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il numero di nuovi contagi da Coronavirus è aumentato di 8.737 nel fine settimana in Svizzera, come emerso dai dati resi pubblici oggi dall’agenzia di sanità pubblica elvetica. L’agenzia ha segnalato un totale di 83.159 casi in Svizzera e nel piccolo e vicino principato del Liechtenstein dall’inizio della pandemia. Il bilancio delle vittime è salito di 14 a 1.837. La Svizzera ieri ha annunciato restrizioni più severe per affrontare la seconda ondata di Coronavirus che ha colpito la Confederazione, incluso l’obbligo a livello nazionale di indossare la mascherina e il divieto di assembramenti su larga scala.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Il numero di nuovi contagi daè aumentato di 8.737 nelin, come emerso dai dati resi pubblici oggi dall’agenzia di sanità pubblica elvetica. L’agenzia ha segnalato un totale di 83.159ine nel piccolo e vicino principato del Liechtenstein dall’inizio della pandemia. Il bilancio delle vittime è salito di 14 a 1.837. Laieri ha annunciato restrizioni più severe per affrontare la seconda ondata diche ha colpito la Confederazione, incluso l’obbligo a livello nazionale di indossare la mascherina e il divieto di assembramenti su larga scala.L'articolo MeteoWeb.

Le persone ricoverate in ospedale con sintomi da coronavirus sono 71, di cui sei hanno bisogno della ventilazione artificiale. Rickli si è poi espressa contro l'abolizione della quarantena per chi ...

L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riferisce che nel fine settimana sono stati segnalati 8737 nuovi casi di Covid-19, per un totale di 83'159 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 14, ...

Le persone ricoverate in ospedale con sintomi da coronavirus sono 71, di cui sei hanno bisogno della ventilazione artificiale. Rickli si è poi espressa contro l'abolizione della quarantena per chi ...L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) riferisce che nel fine settimana sono stati segnalati 8737 nuovi casi di Covid-19, per un totale di 83'159 dall'inizio dell'epidemia. I decessi sono 14, ...