Coronavirus, in Irlanda torna il lockdown: tutto chiuso fino a dicembre. Il Governo ha deciso di prendere misure molto severe per bloccare la crescita dei contagi L'Irlanda torna nell'incubo lockdown. La "Repubblica verde" sarà immersa in uno dei blocchi più severi in Europa per sei settimane a partire dalla mezzanotte di mercoledì.

Coronavirus, l'Irlanda torna in lockdown per 6 settimane

(ANSA) - DUBLINO, 19 OTT - L'Irlanda è il primo Paese europeo a ripristinare il lockdown ma le scuole restano aperte. Il primo ministro irlandese Micheal Martin ha emesso una direttiva nazionale di "r ...

Ora la app Immuni è condivisa da Germania e Irlanda 19 Ottobre 2020. "Non riusciamo a tracciare tutti i contagi, a mettere noi attivamente in isolamento le persone. Quello che ci preoccupa è che non s ...

(ANSA) - DUBLINO, 19 OTT - L'Irlanda è il primo Paese europeo a ripristinare il lockdown ma le scuole restano aperte. Il primo ministro irlandese Micheal Martin ha emesso una direttiva nazionale di "r ...