Coronavirus | Anelli Ordine dei Medici | “Il tracciamento non sta funzionando | se la situazione peggiora si arriverà a un lockdown”

"Abbiamo la percezione che il sistema di tracciamento dei contatti non stia più funzionando perché il numero dei contagiati da Covid sta aumentando in modo spropositato". A sottolinearlo all'ANSA e' il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei Medici (Fnomceo), Filippo Anelli. Se "questo sistema di tracciamento salta – avverte –è chiaro che non c'è più contenimento della pandemia". Dunque "bisogna subito rafforzare il personale delle asl dedicato al contact tracing". Ad ogni modo, "se il trend dei casi non muterà ed i numeri, soprattutto quelli dei ricoveri in rianimazione, continueranno a salire – conclude Anelli – temo che si arriverà ...

Fnomceo: “Dal Governo misure di buon senso, la salute si tutela anche evitando la povertà. Ora è il momento della responsabilità”

19 OTT - “Le misure introdotte ieri con il nuovo Dpcm mi sembrano misure di buon senso. Ancora una volta, il Governo prova a trovare un equilibrio tra la sostenibilità dell’economia e la tutela della ...

