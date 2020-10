Coronavirus, altri 2 medici caduti sul campo: uno è di Secondigliano (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ernesto Celentano, 60 anni, medico di medicina generale a Napoli, nella zona di Secondigliano, infettato, sembra, da un paziente. E Giovanni Briglia, otorino cinquantenne di Roma, che avrebbe invece contratto la malattia in contesto extra-lavorativo. Sono stati gli ultimi due medici a morire per il Covid-19: i loro nomi sono riportati nell’elenco- memoriale pubblicato sul portale della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri. Salgono così a 181 i medici caduti nel corso della pandemia. La notizia della morte di Celentano, avvenuta sabato, è arrivata alla Fnomceo ieri, proprio nella giornata della Festa di San Luca Medico, quando a Duno, in provincia di Varese, nel Tempio dei medici d’Italia, erano stati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 ottobre 2020) Ernesto Celentano, 60 anni, medico dina generale a Napoli, nella zona di, infettato, sembra, da un paziente. E Giovanni Briglia, otorino cinquantenne di Roma, che avrebbe invece contratto la malattia in contesto extra-lavorativo. Sono stati gli ultimi duea morire per il Covid-19: i loro nomi sono riportati nell’elenco- memoriale pubblicato sul portale della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e Odontoiatri. Salgono così a 181 inel corso della pandemia. La notizia della morte di Celentano, avvenuta sabato, è arrivata alla Fnomceo ieri, proprio nella giornata della Festa di San Luca Medico, quando a Duno, in provincia di Varese, nel Tempio deid’Italia, erano stati ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus: altri 10.925 contagi (con circa 166mila tamponi) e 47 morti - matteosalvinimi : «L'Italia scopre la terapia, ma poi sono gli altri che la applicano sul larga scala». Faccio anche mio questo appel… - Corriere : Covid, altri 3 morti nella Rsa a Concorezzo: 13 decessi in 15 giorni - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #coronavirus #dpcm Palestre e piscine salve, ma un milione di ragazzi restano senza partite - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 18 OTTOBRE: 22 CASI POSITIVI (6 POTENZA E 16 IN ALTRI COMUNI LUCANI), 4 GUARI… -