Conferenza stampa Tsygankov: «L’assenza di Ronaldo è un vantaggio, possiamo battere la Juve» (Di lunedì 19 ottobre 2020) Viktor Tsygankov è intervenuto in Conferenza stampa alla vigilia della gara tra Dinamo Kiev e Juventus: le parole del centrocampista – VIDEO Viktor Tsygankov, ala destra della Dinamo Kiev, è intervenuto in Conferenza stampa al fianco di Mircea Lucescu alla vigilia della gara contro la Juventus. MOMENTO DI FORMA – «Sarà valutato da altri. Il mio compito è giocare e immpegnarmi in allenamento, in modo che l’allenatore abbia opzioni per decidere chi far giocare. Ogni giocatore cerca di dare il massimo in campo, durante gli allenamenti e le partite». Juve SENZA CRISTIANO Ronaldo – «Penso che tutti capiscano ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Viktorè intervenuto inalla vigilia della gara tra Dinamo Kiev entus: le parole del centrocampista – VIDEO Viktor, ala destra della Dinamo Kiev, è intervenuto inal fianco di Mircea Lucescu alla vigilia della gara contro lantus. MOMENTO DI FORMA – «Sarà valutato da altri. Il mio compito è giocare e immpegnarmi in allenamento, in modo che l’allenatore abbia opzioni per decidere chi far giocare. Ogni giocatore cerca di dare il massimo in campo, durante gli allenamenti e le partite».SENZA CRISTIANO– «Penso che tutti capiscano ...

