(Di lunedì 19 ottobre 2020) L'ultimo dpcm del governo non cambia la linea della Regione: tutte le- ad eccezione di quelle per i bambini nella fascia da 0 a 6 anni - resteranno chiuse fino al 30 ottobre e saranno ...

matteosalvinimi : Vale la pena dedicare 3 minuti a questa lettera aperta degli insegnanti della Campania. Molto bella, concreta, appa… - Capezzone : Stampare e conservare da @atlanticomag @AdrianoSut che spiega qualcosa a De Luca su Halloween, sul legame tra i viv… - Adnkronos : #Campania, stop #scuole: respinto ricorso contro ordinanza De Luca - zazoomblog : Campania De Luca pronto a firmare nuova ordinanza di chiusura delle scuole - #Campania #pronto #firmare #nuova - one_giorgio : RT @doluccia16: De Luca si lamenta di Halloween, ma nella Campania di De Luca, è Halloween tutti i giorni e tutte le notti. -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Luca

Fanpage.it

Il Tar Campania ha respinto il ricorso presentato da alcuni genitori e non ha annullato l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca sulla chiusura delle scuole. “La Regione – si legge nel ...E se sono ancora in crescita i dati della pandemia in Lombardia (2975 contro i 2664 del giorno prima), in Campania si registra invece uno stop ... è tanto forte da indurre il governatore De Luca a ...