“Basta terrorismo | o la gente prende d’assalto i pronto soccorso” Zangrillo torna a parlare

Milano, 19 ott – «La curva salirà ma dobbiamo rimanere con i nervi saldi e lucidi perché ne usciremo vincitori». Il professor Alberto Zangrillo ritorna a parlare dopo un mese di assenza dal dibattito sull'epidemia di coronavirus. Lo ha fatto intervenendo a Non è l'Arena su La7, motivando il suo silenzio con la necessità di tutelarsi dopo l'aumento dei numeri del contagio: «Ho cercato di non sovraespormi», spiega. «Siamo davanti a un numero di contagiati molto elevato. Con i miei collaboratori cerchiamo di affrontare la situazione sempre nello stesso modo, analizzando i dati». Dare tregua alle terapie intensive Il prorettore dell'Università San Raffaele insiste su una nuova necessità: far respirare le terapie intensive senza ...

