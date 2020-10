Baby gang: stalking ed estorsioni, le vittime minacciate di morte (Di lunedì 19 ottobre 2020) Hanno picchiato, minacciato ed estorto denaro a dei loro coetanei. Due vittime addirittura affette da minoranza psicofisica. stalking ed estorsione aggravata nei confronti di otto vittime. Con queste accuse la Procura dei Minorenni di Ancona ha chiesto ed ottenuto cinque misure cautelari in carcere per ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 19 ottobre 2020) Hanno picchiato, minacciato ed estorto denaro a dei loro coetanei. Dueaddirittura affette da minoranza psicofisica.ed estorsione aggravata nei confronti di otto. Con queste accuse la Procura dei Minorenni di Ancona ha chiesto ed ottenuto cinque misure cautelari in carcere per ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

