Alessandra Mussolini chiede scusa a Vladimir Luxuria dopo quasi 15 anni: “Quella cosa non dovevo dirla” (Di lunedì 19 ottobre 2020) dopo 15 anni Alessandra Mussolini ha chiesto pubblicamente scusa alla sua storica rivale politica Vladimir Luxuria. Era il marzo del 2006 quando tutto ebbe inizio. Almeno ufficialmente. Palcoscenico del duello gli studi Rai della trasmissione Porta a Porta. Ospiti della puntata Alessandra Mussolini e Vladimir Luxuria, “nemiche” sul fronte politico. Quest’ultima puntò il dito contro … L'articolo Alessandra Mussolini chiede scusa a Vladimir Luxuria dopo quasi 15 anni: “Quella cosa non ... Leggi su leggilo (Di lunedì 19 ottobre 2020)15ha chiesto pubblicamentealla sua storica rivale politica. Era il marzo del 2006 quando tutto ebbe inizio. Almeno ufficialmente. Palcoscenico del duello gli studi Rai della trasmissione Porta a Porta. Ospiti della puntata, “nemiche” sul fronte politico. Quest’ultima puntò il dito contro … L'articolo15: “Quellanon ...

vladiluxuria : Per correttezza dell’informazione fu Di Pietro e non io a dare della “fascista” ad Alessandra Mussolini nella punta… - MasterAb88 : 'Danno culturale incalcolabile' Ma quanto bolliscono di rabbia per arrivare a scrivere certe sciocchezze?. La Luc… - ddgiusto : RT @CesareDTrocchio: Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle si è lamentata del fatto che 'fascista' è usato anche in maniera dispreg… - CardelliAc : RT @CesareDTrocchio: Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle si è lamentata del fatto che 'fascista' è usato anche in maniera dispreg… - AngelaPaganelli : RT @CesareDTrocchio: Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle si è lamentata del fatto che 'fascista' è usato anche in maniera dispreg… -