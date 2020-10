Verso il Dpcm, coprifuoco e palestre aperte. Scontro sulla scuola: Conte parla alle 20 (Di domenica 18 ottobre 2020) La trattativa, come al solito, è serrata. Nel Governo, con il susseguirsi di incontri e riunioni, resta vivo il confronto (Scontro) tra chi è per la linea dura e chi invece preferisce che la convivenza con il virus sia improntata il più possibile alla 'nuova normalità', sia pure fatta da nuove regole e protocolli da rispettare. C'è Roberto Speranza che punta ad intervenire «adesso con più forza sulle cose non essenziali per evitare di dover incidere domani sull'essenziale» e c'è Matteo Renzi che dice no «a un'Italia in lockdown» e alla scuola a distanza. Ci sono poi le Regioni, che da un lato intendono salvaguardare il tessuto produttivo e imprenditoriale del proprio territorio (e quindi dicono no alla chiusura alle 22 di ristoranti e locali e alla ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 ottobre 2020) La trattativa, come al solito, è serrata. Nel Governo, con il susseguirsi di incontri e riunioni, resta vivo il confronto () tra chi è per la linea dura e chi invece preferisce che la convivenza con il virus sia improntata il più possibile alla 'nuova normalità', sia pure fatta da nuove regole e protocolli da rispettare. C'è Roberto Speranza che punta ad intervenire «adesso con più forza sulle cose non essenziali per evitare di dover incidere domani sull'essenziale» e c'è Matteo Renzi che dice no «a un'Italia in lockdown» e allaa distanza. Ci sono poi le Regioni, che da un lato intendono salvaguardare il tessuto produttivo e imprenditoriale del proprio territorio (e quindi dicono no alla chiusura22 di ristoranti e locali e alla ...

