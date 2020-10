Una spia e mezzo: ecco perché Dwayne Johnson indossa un marsupio per tutto il film (Di domenica 18 ottobre 2020) Durante le riprese di Una spia e mezzo Dwayne Johnson indossa un marsupio che viene spesso citato in molte scene della pellicola in modo ironico. Dwayne Johnson indossa un marsupio per l'intera durata di Una spia e mezzo e durante molte scene del film gli attori si prendono gioco dell'accessorio dell'attore: si tratta semplicemente di un riferimento a un meme molto popolare, che mostra Johnson con indosso un marsupio negli anni '90. Johnson ha recentemente ricreato la sua iconica foto degli anni '90 su Instagram per condividere lo scatto mettendolo fianco a fianco con una sua nuova foto insieme a un messaggio positivo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 18 ottobre 2020) Durante le riprese di Unaunche viene spesso citato in molte scene della pellicola in modo ironico.unper l'intera durata di Unae durante molte scene delgli attori si prendono gioco dell'accessorio dell'attore: si tratta semplicemente di un riferimento a un meme molto popolare, che mostracon indosso unnegli anni '90.ha recentemente ricreato la sua iconica foto degli anni '90 su Instagram per condividere lo scatto mettendolo fianco a fianco con una sua nuova foto insieme a un messaggio positivo ...

