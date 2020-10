Sparatoria in centro a Reggio Emilia, feriti tre giovani: uno grave (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta lapresse Tre giovani sono rimasti feriti in una Sparatoria in pieno centro a Reggio Emilia verso le 23:30 di sabato: uno dei 3 è grave. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 18 ottobre 2020) commenta lapresse Tresono rimastiin unain pienoverso le 23:30 di sabato: uno dei 3 &e. Ad aprire il fuoco, a quanto pare con una pistola ...

taljsca : Comunque non posso neanche dormire che vengo a sapere di una sparatoria in centro okay bene - s_tamburini : Notte di terrore a Reggio Emilia, sparatoria in pieno centro storico: diversi i feriti - giannettimarco : RT @MediasetTgcom24: Sparatoria in centro a Reggio Emilia, feriti tre giovani: uno grave #reggioemilia - attilio_vg : La Gazzetta di Reggio: Notte di terrore a Reggio Emilia, sparatoria in pieno centro storico: diversi i feriti.… - guerrijimmy : RT @MediasetTgcom24: Sparatoria in centro a Reggio Emilia, feriti tre giovani: uno grave #reggioemilia -