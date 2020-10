"Solo perché ero la sua donna". Impensabile confessione di Mara Venier: tutta la verità sulla sua strepitosa carriera (Di domenica 18 ottobre 2020) Super-ospite a Domenica In, nella puntata condotta da Mara Venier domenica 18 ottobre su Rai 1, ecco Renzo Arbore. Ospitata spumeggiante e coinvolgente, quella del maestro. Lo stesso Renzo Arbore che come è noto, proprio con Zia Mara, ebbe una lunga e appassionata relazione, interrotta nei primi anni Novanta. I due, però, sono rimasti legatissimi. Si vogliono bene, si stimano, insieme si divertono. E questa puntata di Domenica In, ovviamente, non fa eccezione. E colpiscono due frasi della Venier, che come sempre non si nasconde e, con grande genuinità, dice sempre quello che pensa. La prima frase è una risposta a chi le chiedeva perché lei e Arbore si fossero lasciati: "Sai, me lo chiedo ancora anche io", risponde la Venier, palesando forse un pizzico ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) Super-ospite a Domenica In, nella puntata condotta dadomenica 18 ottobre su Rai 1, ecco Renzo Arbore. Ospitata spumeggiante e coinvolgente, quella del maestro. Lo stesso Renzo Arbore che come è noto, proprio con Zia, ebbe una lunga e appassionata relazione, interrotta nei primi anni Novanta. I due, però, sono rimasti legatissimi. Si vogliono bene, si stimano, insieme si divertono. E questa puntata di Domenica In, ovviamente, non fa eccezione. E colpiscono due frasi della, che come sempre non si nasconde e, con grande genuinità, dice sempre quello che pensa. La prima frase è una risposta a chi le chiedeva; lei e Arbore si fossero lasciati: "Sai, me lo chiedo ancora anche io", risponde la, palesando forse un pizzico ...

Ultime Notizie dalla rete : Solo perché Che cos'è la scala di Allport e perché ha a che fare con gli hater online Ninja Marketing A mezzanotte circa, toccata e fuga sull’asteroide

Il touch-and-go è in programma nella notte fra il 20 e il 21 ottobre. La sonda spaziale Osiris-Rex della Nasa scenderà sulla superficie dell’asteroide Bennu per raccogliere un campione di materiale da ...

Juvemania: altro passo indietro, Pirlo deve diventare grande in fretta. Questo Bonucci è il punto debole!

Un altro passo indietro, dopo quello di Roma, per la Juventus di Pirlo. La Vecchia Signora non va oltre il pareggio a Crotone e lascia altri due punti preziosi sul campo. Certo, ci sono tante attenuan ...

