Agenzia_Ansa : Sequenza sismica in provincia di Enna - giannettimarco : RT @Agenzia_Ansa: Sequenza sismica in provincia di Enna - newsfresche : Sequenza sismica in provincia di Enna. Almeno 20 scosse da ieri mattina, la più forte di magnitudo 3.3 - blogfp : Sequenza sismica in provincia di Enna. Almeno 20 scosse da ieri mattina, la più forte di magnitudo 3.3 - MCarmela86 : RT @AnsaSicilia: Sequenza sismica in provincia di Enna. Almeno 20 scosse da ieri mattina, la più forte di magnitudo 3.3 | #ANSA https://t.c… -

Una sequenza sismica viene registrata in queste ore in Sicilia, nella provincia di Enna. Lo si evince dai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). L'epicentro del fenomeno è lo ...

