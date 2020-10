Scuole, ristoranti, palestre e sport. Ecco tutte le novità presentate da Conte nel nuovo Dpcm (Di domenica 18 ottobre 2020) I sindaci potranno chiudere via e piazze per evitare assembramenti. I ristoranti chiuderanno alle 24, con un massimo di sei persone. E le attività scolastiche continueranno in presenza perché “asset fondamentale del nostro Paese”. Ecco, nel video, tutte le misure annunciate dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, Contenute nel nuovo Dpcm che si prefigge di edulcorare il quadro epidemiologico in Italia. L'articolo Scuole, ristoranti, palestre e sport. Ecco tutte le novità presentate da Conte nel nuovo Dpcm proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 ottobre 2020) I sindaci potranno chiudere via e piazze per evitare assembramenti. Ichiuderanno alle 24, con un massimo di sei persone. E le attività scolastiche continueranno in presenza perché “asset fondamentale del nostro Paese”., nel video,le misure annunciate dal presidente del Consiglio, Giuseppenute nelche si prefigge di edulcorare il quadro epidemiologico in Italia. L'articolole novitàdanelproviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : #DPCM, tutte le novità della bozza: dalle zone rosse ai turni per le scuole alle norme per bar e ristoranti. Attesa… - LaStampa : Coronavirus, vincono le Regioni: ristoranti chiusi alle 24, salve palestre e piscine. Niente didattica a distanza n… - Rvaticanaitalia : I sindaci potranno chiudere al pubblico vie e piazze dopo le 21. Ristoranti, bar e pub dovranno chiudere alle 24, a… - nicolacarmosino : RT @francescatotolo: 1/2 #Dpcm #Conte ??chiusura strade a discrezione dei sindaci dopo le 21 ??dalle 5 alle 24 orario consentito ai bar/ris… - LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: #DPCM, tutte le novità della bozza: dalle zone rosse ai turni per le scuole alle norme per bar e ristoranti. Attesa per l… -