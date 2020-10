Roma, Calafiori positivo: stamattina i tamponi alla squadra (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la positività di Calafiori, questa mattina verrà effettuato un nuovo giro di tamponi a giocatori e staff tecnico della Roma. In casa Roma l’avvicinamento alla sfida con il Benevento è stata scossa dalla notizia della positività di Riccardo Calafiori. Il terzino giallorosso era reduce dagli impegni con l’Under 20 ed ora si trova in quarantena. Complice questa situazione, la Roma ora si trova in isolamento fiduciario nel centro di Trigoria e questa mattina verrà effettuato un nuovo giro di tamponi a giocatori e staff tecnico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo la positività di, questa mattina verrà effettuato un nuovo giro dia giocatori e staff tecnico della. In casal’avvicinamentosfida con il Benevento è stata scossa dnotizia della positività di Riccardo. Il terzino giallorosso era reduce dagli impegni con l’Under 20 ed ora si trova in quarantena. Complice questa situazione, laora si trova in isolamento fiduciario nel centro di Trigoria e questa mattina verrà effettuato un nuovo giro dia giocatori e staff tecnico. Leggi su Calcionews24.com

