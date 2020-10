Rai Sport verso la chiusura | il piano dell’ad Salini

(Di domenica 18 ottobre 2020)di Raie stop alla rete istituzionale e a quella in inglese, accorpamento di Rai5 e Rai Storia, mentre sopravviverà Rai Movie. Sarebbero questi, secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, alcuni dei punti deldi riorganizzazione della tv pubblica varato dall’amministratore delegato della Rai, Fabrizio, e presentato al consiglio di amministrazione … L'articolo Raila: ildell’adè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

RaiNews : Per anni ha raccontato il calcio e lo sport agli italiani. Addio #GianfrancoDelaurentiis #DeLaurentiis - Tg1Raiofficial : #Lutto nel mondo del #giornalismo. E' morto Gianfranco De Laurentis, storico volto dello sport sulla #Rai. - digitalsat_it : Domenica #RaiSport, Palinsesto #18Ottobre 2020 | #GiroItalia, #SkiWorldCupSolden - valeriafedeli : La proposta dell’ad Salini al cda #Rai di chiudere @RaiSport è molto grave. Conferma le preoccupazioni di un progre… - BeppeGiulietti : RT @vditrapani: Leggo di ipotesi di chiusura di #RaiSport. Visto che il Piano industriale della Rai è basato su organizzazione per generi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Rai Sport

Digital-Sat News

C'è delusione tra i giocatori della Juventus per il pareggio contro il Crotone neopromosso. L'occasione per voltare pagina, però, è dietro l'angolo, grazie alla Champions. "Dispiace per il risultato , ...L'highlander marebbano 20esimo al rientro ('sento di avere ancora qualcosa da dare', il trentino la grande speranza con distacchi ridotti.