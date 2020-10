Pedro: «La Roma può arrivare in Champions League» (Di domenica 18 ottobre 2020) Assolutamente il migliore in campo, Pedro si è concesso ai microfoni della tv ufficiale della Roma. «Tutta la squadra ha giocato bene in una partita difficile – ha detto -. Sapevamo che il Benevento sarebbe stato un avversario complicato da affrontare. Nella ripresa siamo stati bravi a creare molti pericoli, siamo contenti dei tre punti che oggi erano fondamentali. Possiamo arrivare in Champions League. Mi trovo a mio agio con Dzeko e Mkhitaryan, ma anche con Perez quando entra che oggi ha segnato un grande gol». Foto: Roma Twitter L'articolo Pedro: «La Roma può arrivare in Champions League» proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 18 ottobre 2020) Assolutamente il migliore in campo,si è concesso ai microfoni della tv ufficiale della. «Tutta la squadra ha giocato bene in una partita difficile – ha detto -. Sapevamo che il Benevento sarebbe stato un avversario complicato da affrontare. Nella ripresa siamo stati bravi a creare molti pericoli, siamo contenti dei tre punti che oggi erano fondamentali. Possiamoin. Mi trovo a mio agio con Dzeko e Mkhitaryan, ma anche con Perez quando entra che oggi ha segnato un grande gol». Foto:Twitter L'articolo: «Lapuòin» proviene da Alfredo Pedullà.

