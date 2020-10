Nuovo Dpcm, tutte le richieste delle Regioni: palestre aperte, stretta localizzata per la movida, congedi parentali (Di domenica 18 ottobre 2020) 'A seguito della discussione tra le Regioni e il Governo, tenutasi nel corso della mattinata odierna, è emerso un sostanziale apprezzamento del metodo proposto dai ministri Speranza e Boccia, circa la ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020) 'A seguito della discussione tra lee il Governo, tenutasi nel corso della mattinata odierna, è emerso un sostanziale apprezzamento del metodo proposto dai ministri Speranza e Boccia, circa la ...

