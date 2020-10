Meteo | le previsioni di lunedì 19 ottobre

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 18 ottobre 2020) Dopo giorni di maltempo e freddo ecco spuntare l’anticiclone africano che regalerà, specie al Centro Sud, diversi giorni di bel tempo e temperature in ripresa. Già da lunedì la pressione sarà in aumento e il contesto generale sarà abbastanza tranquillo. Solo al Sud saranno possibili ancora delle piogge (in Calabria e Sicilia) e non sono esclusi dei temporali. Da martedì il miglioramento sarà apprezzabile ovunque. Le temperature diventeranno sempre più miti con gli aumenti più significativi in collina e montagna. Entro giovedì avremo diverse regioni con temperature al di sopra della media del periodo.Leal NordGiornata soleggiata in montagna e lungo le coste. Nuvolosità anche compatta in pianura specie su Piemonte e Lombardia. Temperature massime senza variazioni e comprese tra ...