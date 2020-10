Maddaloni, didattica a distanza per gli studenti del “Villaggio dei Ragazzi” (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Anche il Villaggio dei Ragazzi si adegua all’ordinanza numero 79 del 15 ottobre 2020 con la sospensione delle attività didattiche delle scuole quale misura di contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19. Già da venerdì 16 ottobre è stata attivata la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori dell’Opera maddalonese. Le Scuole (Istituto aeronautico, Istituto industriale, Liceo linguistico, Istituto alberghiero, Scuola universitaria per Mediatori Linguistici) non erano certamente impreparate alla modalità da “remoto”, avendo già previsto nei mesi scorsi, nell’eventualità di una recrudescenza della epidemia, un piano di attivazione della didattica ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Ce) – Anche il Villaggio dei Ragazzi si adegua all’ordinanza numero 79 del 15 ottobre 2020 con la sospensione delle attività didattiche delle scuole quale misura di contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19. Già da venerdì 16 ottobre è stata attivata laper glidelle scuole superiori dell’Opera maddalonese. Le Scuole (Istituto aeronautico, Istituto industriale, Liceo linguistico, Istituto alberghiero, Scuola universitaria per Mediatori Linguistici) non erano certamente impreparate alla modalità da “remoto”, avendo già previsto nei mesi scorsi, nell’eventualità di una recrudescenza della epidemia, un piano di attivazione della...

