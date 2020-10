L’importo dell’assegno unico per i figli | 200 euro da luglio

Leggi su nextquotidiano

(Di domenica 18 ottobre 2020) Qual è l’importo dell’assegnoper i ifgli in arrivo da2021? Viene finanziata a partire da2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegnoche viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Viene inoltre prolungata la durata del congedo di paternità. Per l’assegno le risorse aggiuntive dovrebbero essere di 3 miliardi per il prossimo anno, mentre a regime vengono stanziati 8 miliardi diannui per la riforma fiscale, che comprende l’assegno universale, ai quali si aggiungeranno le risorse derivanti dalle maggiori entrate fiscali che confluiranno nell’apposito fondo ‘per la fedeltà fiscale’. La nuova Irpef arriverà poi per delega e sarà operativa, nelle ...