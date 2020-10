Juventus, sfogo di Dybala con Paratici per il mancato utilizzo: il retroscena (Di domenica 18 ottobre 2020) Dybala non ha gradito il mancato utilizzo con il Crotone e si è sfogato con il dirigente bianconero. La ricostruzione. Paulo Dybala si è sfogato con il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici per il suo mancato utilizzo nella trasferta di Crotone. A riportare l’episodio è stato Tuttosport. Inoltre, sempre nella serata di ieri, l’attaccante argentino aveva messo un like ad un post della giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle in cui il tecnico bianconero Andrea Pirlo veniva criticato proprio per il mancato utilizzo di Dybala. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 ottobre 2020)non ha gradito ilcon il Crotone e si è sfogato con il dirigente bianconero. La ricostruzione. Paulosi è sfogato con il Chief Football Officer dellaFabioper il suonella trasferta di Crotone. A riportare l’episodio è stato Tuttosport. Inoltre, sempre nella serata di ieri, l’attaccante argentino aveva messo un like ad un post della giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle in cui il tecnico bianconero Andrea Pirlo veniva criticato proprio per ildi. Leggi su Calcionews24.com

