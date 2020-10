Influencer ucraino negazionista muore di Covid-19: aveva 33 anni (Di domenica 18 ottobre 2020) Purtroppo il virus non ha confini né guardia in faccia nessuno: un Influencer ucraino con oltre un milione di follower, che aveva negato l'esistenza del Covid-19, è morto proprio a causa del virus a ... Leggi su globalist (Di domenica 18 ottobre 2020) Purtroppo il virus non ha confini né guardia in faccia nessuno: uncon oltre un milione di follower, chenegato l'esistenza del-19, è morto proprio a causa del virus a ...

