Il Coronavirus sopravvive sulla pelle per 9 ore, più del virus dell’influenza (Di domenica 18 ottobre 2020) Il Coronavirus sopravvive e rimane attivo sulla pelle umana per 9 ore: lo hanno scoperto i ricercatori giapponesi, che sottolineano l’importanza di lavarsi frequentemente le mani. Lo studio è stato pubblicato su Clinical Infectious Diseases, e si è basato su test su pelle raccolta da campioni prelevati da salme durante l’autopsia, circa un giorno dopo la morte. “La sopravvivenza più lunga del SARS-CoV-2 sulla pelle aumenta il rischio di trasmissione per contatto, ma l’igiene delle mani può ridurre questo rischio“, affermano i ricercatori. Per avere un termine di paragone, l’agente patogeno che causa l’influenza sopravvive sulla ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 18 ottobre 2020) Ile rimane attivoumana per 9 ore: lo hanno scoperto i ricercatori giapponesi, che sottolineano l’importanza di lavarsi frequentemente le mani. Lo studio è stato pubblicato su Clinical Infectious Diseases, e si è basato su test suraccolta da campioni prelevati da salme durante l’autopsia, circa un giorno dopo la morte. “Lanza più lunga del SARS-CoV-2aumenta il rischio di trasmissione per contatto, ma l’igiene delle mani può ridurre questo rischio“, affermano i ricercatori. Per avere un termine di paragone, l’agente patogeno che causa l’influenza...

HuffPostItalia : Coronavirus sopravvive fino a 28 giorni su banconote e cellulari (se fa freddo e al buio) - MediasetTgcom24 : Coronavirus, studio: sopravvive fino a 28 giorni su banconote e schermi #coronavirus - leopadanofe : RT @giure99: Luglio-Agosto-Settembre Ecco come Conte ha combattuto il coronavirus... D’altra parte, non dimentichiamolo, egli sopravvive g… - giure99 : Luglio-Agosto-Settembre Ecco come Conte ha combattuto il coronavirus... D’altra parte, non dimentichiamolo, egli s… - Frances47226166 : RT @ConsulcesiGroup: Banconote e vetro i principali veicoli di #contagio, in primis lo schermo del cellulare, pieno di germi e batteri per… -