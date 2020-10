Giro delle Fiandre 2020: ordine di arrivo, classifica e risultati, vince Van der Poel (Di domenica 18 ottobre 2020) Emozionante arrivo in volata al Giro delle Fiandre 2020. Nella corsa andata in scena tra la mattinata e il primo pomeriggio di domenica 18 ottobre è Van der Poel a trionfare appena davanti a Van Aert con un arrivo ruota a ruota a 150 metri dal traguardo. Terzo posto per Kristoff davanti a Turgis e Lampaert mentre chiude la top-10 Benoot. classifica FINALE – Giro delle Fiandre 2020 Van der Poel Van Aert Kristoff Turgis Lampaert Claeys Naesen Baarle Degenkolb Benoot Leggi su sportface (Di domenica 18 ottobre 2020) Emozionantein volata al. Nella corsa andata in scena tra la mattinata e il primo pomeriggio di domenica 18 ottobre è Van dera trionfare appena davanti a Van Aert con unruota a ruota a 150 metri dal traguardo. Terzo posto per Kristoff davanti a Turgis e Lampaert mentre chiude la top-10 Benoot.FINALE –Van derVan Aert Kristoff Turgis Lampaert Claeys Naesen Baarle Degenkolb Benoot

RaiSport : ????? #Giro2020: l'omaggio delle @FrecceTricolori alla partenza della 15ª tappa Gli #MB339 hanno dato il via alla al… - giroditalia : ?? Cheering at the finish line, unleashing pure emotion by raising the hands ?? L'emozione e la gioia delle mani alz… - ItalianAirForce : Alla base di Rivolto, sede del 2° Stormo dell'#AeronauticaMilitare e casa delle @FrecceTricolori, è quasi tutto pro… - vikvix : #RaiCiclismo #raigiro giro delle Fiandre telecronaca perfetta. Grazie Giada..... Switch sul giro per la ultima settimana... - Eurosport_IT : VAN DER POEL! ?? E' l'olandese a vincere il Giro delle Fiandre battendo in volata al fotofinish Wout Van Aert ????????… -